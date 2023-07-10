Mardin’in Artuklu ilçesinde ikamet eden 9 yaşındaki Arjen Duruk, İstanbul’da düzenlenen ve çok sayıda futbolcu adayının seçilebilmek için kıyasıya mücadele ettiği Fenerbahçe U-9 Futbol Akademisi seçmelerini başarıyla geçerek akademiye katılmaya hak kazandı.

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde düzenlenen Fenerbahçe Spor Akademileri Türkiye Şampiyonası’nda oynadığı futbol ile dikkatleri üzerine çeken Arjen Duruk, İstanbul’daki seçmelere davet edildi. Fenerbahçe Fikirtepe Tesisleri’nde akademi antrenmanlarında, Futbol Akademisi antrenörleri tarafından belirlenen oyuncu adayları yaş gruplarına göre uyum ve teknik değerlendirmeye tabi tutuldu.

Performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Arjen, oynadığı futbol ile U-9 takımına girmeyi başardı. U-9 takımına seçildikten sonra Fenerbahçe akademi ile katıldığı Kocaeli’de düzenlenen Kartepe Cup ve Yalova’da düzenlenen International Maxwell Cup turnuvalarında oynadığı futbol ile göz doldurdu.

Sporcu bir aileden gelen Arjen’in 13 yaşındaki Ağabeyi Yusuf Deniz Duruk, Mardin Altınordu Spor’da lisanslı olarak top koşturuyor. Arjen’in babası basketbol, annesi de voleybol ile ilgilenmektedir. Hızı, çevikliği, tekniği, hırsı, asistleri, golleri ve futbol zekâsıyla Mbappe’yi andıran, Fenerbahçe U-9 takımında Mardin’i temsil edecek olan Arjen, 9-10-7-11 gibi farklı mevkilerde oynayabilme kabiliyetine sahip.