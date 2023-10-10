Mardin’in tescilli üç yemeğinden biri olan "ırok", şefler ve yöre halkı tarafından büyüklerinin vasiyetine uyulup sürdürülüyor.

Mezopotamya’nın "altın üçgeni" olarak nitelendirilen Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinden Mardin, üç tescilli ürünüyle mutfağının varlığını sürdürüyor. Daha önce "alluciye" ve "firkiye" tescillenmişti, günler öncesinde ise "ırok" yemeği tescillendi.

Şef Dilek Çelebioğlu, bugüne kadar çeşitli medeniyetlere misafirlik yapan Mardin’in çok özel geleneksel yemeklerinin nesilden nesillere aktarıldığını söyledi.

Çok önemli lezzetlerinden biri olan ırok yemeğinin tescillendiğini ifade eden Çelebioğlu, "Bu yüzden çok mutluyum. Daha önce alluciye ve firkiye tescillendi. Büyüklerimizin bize vasiyetini yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu konuda nesilden nesle aktarmak benim için bir görevdir. Irok yemeğini misafirlerimize en iyi şekilde yapmamız gerekiyor" dedi.

Yapım aşamasında Mardin’e ait olan tescilli bulguru, eti ve çeşitli baharatları kullandıklarını aktaran Çelebioğlu, "Biraz meşakkatli bir iş olsa da çok lezzetli bir yemek. Düğünlerde davetlerde sofralarda yer alan bir yemektir. Mardin; din, dil, inanç ve kültür turizm şehrinin yanı sıra şimdi de gastronomi üzerinde de çok büyük önem taşıyor. Gelen misafirlerimize en iyi şekilde bu lezzetleri aktarmak bizim için çok büyük bir mutluluktur" diye konuştu.

Artuklu Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nde öğretim görevlisi Ali Alkanoğlu, Mardin’de yemek konusunda son zamanlarda güzel haberler aldıklarını dile getirerek, "İnanç ve turizm şehri olan Mardin’i artık gastronomi turizmiyle tanıtmaya önem verdik. Bunun için çeşitli çalışmalar yapmış bulunmaktayız. Çalışmalar sonucunda Türk Patent Kurumu tarafından değerlendirme sonucunda alluciye, firkiye ile birlikte Türkiye olarak coğrafi tescillenmiş ürün sayımızı üçe çıkarmayı başardık" ifadelerinde bulundu.