Mardin’de yapımı devam eden Şehit Vedat Kaya Parkı tamamlanmak üzereyken diğer 2 park ise yakın zamanda tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Mardin’de yapımı devam eden Şehit Vedat Kaya Parkı tamamlanmak üzereyken diğer 2 park ise yakın zamanda tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından, merkez Artuklu ilçesinde çocukların içerisinde oynayabileceği, vatandaşların güzel zaman geçirebilecekleri alanları çoğalmak için başlatmış olduğu park ve yeşil alan çalışmalarını hızla sürdürüyor. Gara şehidi anısına yapılan Şehit Vedat Kaya Parkında gerçekleşme oranı yüzde 95’e ulaşırken çimlenme, epidyem, bitkilendirme ve ağaçlandırma çalışmalarının ardından tamamlanacağı belirtildi. Dönüşüm projesi çerçevesinde yıkılan eski imam hatip lisesi erkek yurdu, YSE lojmanlar ile atıl durumdaki eski kömür satışı yerine basketbol sahası, çocuk oyun grubu, fitnes aletleri, çatılı piknik masası, oturma bankı, pergola oluşan toplamda 2 bin metrekare parkların alanı da kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine alınacak.