Mardin’de çiftçiler deprem bölgelerindeki hayvanlar için yem seferberliği başlattı.

Mardin’de çiftçiler deprem bölgelerindeki hayvanlar için yem seferberliği başlattı.

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde çiftçiler, deprem bölgelerindeki büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için 5 tır saman, arpa ve yem topladı. Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde bir çok büyükbaş ve küçükbaş hayvanda enkaz altında kalırken, bir çok hayvan arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Mazıdağı’nda çiftçiler deprem bölgelerinde etkilenen hayvanlar için yem yardımı seferberliği başlatarak, 5 tır yem topladı. Toplanan 5 tır yem yetkililer tarafından 3 tır yem Adıyaman’a, 1 tır yem Malatya’ya ve 1 tır yem ise Osmaniye gönderdi.