Mardin’de, kimya mühendisi Hamdullah Adsoy tarafından üretilen akik taşı, limon, zeytin, papatya ve incir gibi doğal kolonyalara Avrupa ülkelerinden büyük talepler gelmeye başladı.

Mardin’de, kimya mühendisi Hamdullah Adsoy tarafından üretilen akik taşı, limon, zeytin, papatya ve incir gibi doğal kolonyalara Avrupa ülkelerinden büyük talepler gelmeye başladı.

Mardinli Kimya Mühendisi Hamdullah Adsoy Dr. Mars Parfümeri ismiyle kendi markasını kurarak Mardin Organize ve Sanayi Bölgesinde kolonya üretimine başladı. Adsoy, akik taşından, limondan, papatyadan, incirden, tütünden ve zeytinden doğal kolonya üretti. Ürettiği kolonya ile birlikte şişesinin içine akik taşı, limon parçaları, zeytin yaprağını da koyarak farklı bir konsept oluşturdu. Tarihi kent Mardin’e gelen yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi gören doğal kolonyalar Türkiye iç pazarından sonra Avrupa ülkelerinden de yoğun ilgi görmeye başladı.

İlk etapta 11 farklı doğal kolonya ürettiklerini ifade eden Adsoy, "Normalde 65 farklı ürün için arge çalışmamızı bitirdik. Seri üretimde olan 11 kokumuz var. Bunlardan birisi limonun parçacıklarından özüt alıp damıtma sistemiyle parfüm kullanmadan doğal limon kolonyası yapıyoruz. Diğeri tütün kolonyası. Bu bölgede tütün yetiştiricileri olduğu için tarımı sanayiyle birleştirmek amacıyla tütün kolonyasını da aynı prosesle yaptık. Diğer ürünümüz incir, oda bölgede var olan bir meyve olduğu için ondan da yola çıkarak tarım ve sanayiyi birleştirme amacımız var. Diğer ürünümüz akik taşı kolonyası. Akik taşı bölgemiz kültüründe olan bir taştır. Yaşlılarımızda kolye, yüzük olarak akik taşı kullanılır. Nazara karşı geldiğine inanılan bir taştır" dedi.

İç piyasadan sonra Avrupa piyasasında da kendi marka ve konseptiyle var olacaklarını ifade eden Adsoy, "Şuan Avrupa ile temaslarımız var. İngiltere ve Hollanda’ya ürün gönderiyoruz. Biz kendi ürünümüzü kendi mağazamızda satma peşindeyiz. Bir konsept oluşturduk ve onu bire bir Avrupa’ya taşımak istiyoruz. Avrupa’da İngiltere, Hollanda ve İsveç’te var. Ama marketlerde satıldığı için normal ürünler gibi gözüküyor. Biz daha özel ürünler yaptığımız için Türkiye’deki sistemimiz gibi bayilik sistemiyle oraya profesyonel bir hizmet götürmek için daha iyi bir yere getirmeliyiz. Ortadoğu’da İran, Irak ve Dubai’ye gönderiyoruz" diye konuştu.

Adsoy, son olarak yaptıkları ürünlerin hem şekil hem de üretim patentlerinin kendilerinde olduğunu vurguladı.