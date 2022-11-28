Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü tarafından Ankara’da lise ve üniversite öğrencilerine gastronomi eğitimi verildi.

Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü tarafından Ankara’da lise ve üniversite öğrencilerine gastronomi eğitimi verildi.

Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ve Dışişleri Mensubu Eşleri Dayanışma Derneği tarafından hayata geçirilen Gastro Diploması Eğitim Projesi çerçevesinde Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Süleyman Engin, Ankara’da Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Ankara Mogan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine glütensiz mutfak eğitimi verdi. Teorik ve pratik olmak üzere iki farklı şekilde gerçekleşen eğitimlerde Mardin Artuklu Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü bünyesinde geliştirilen eğitim materyalleri kullanıldı. Eğitimlerde pek çok glütensiz reçete eşliğinde glütensiz mutfak uygulamalarına imza atıldı