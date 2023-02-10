İl sağlık müdürlüğüne başvuran ve afet bölgelerinde sağlık çalışanlarına yardıma gitmek isteyen sağlık personelleri bugün Mardin İl Sağlık Müdürlüğünden araçlarla yola çıktı. Gönüllü olarak Adıyaman’a yola çıkanların 5’i uzman 14’ü pratisyen hekim 27 sağlık personeli olmak üzere 46 sağlık personeli yola çıktı.

Mardin İl Sağlık Müdürlüğüne gönüllü olarak başvuran sağlık personelleri Adıyman’a yola çıktı.

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