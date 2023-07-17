Mardin’in Savur ilçesinde bulunan Yeşilsu mesire alanı, kavurucu sıcaklarla birlikte serinlemek isteyen vatandaşların rotasında yer alıyor.

Mardin’in Savur ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta yer alan, özellikle hafta sonları ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdiği mesire alanındaki sosyal tesisler, kavurucu sıcaklardan bunalan vatandaşların rotasında yerini alıyor. Vatandaşlar, soğuk su üzerine kurulan çardaklarda dinlenerek doğanın keyfini çıkarıyor.

Gezmeye gelen vatandaşlardan Ramazan Oran, yerin güzel olduğunu ve fırsat buldukça geldiklerini söyledi. Tavsiyede bulundukları ve memlekete katkı olması için tercih ettiklerini belirten Oran, "Yılda 2 defa buraya gelirim. Buraya yoğun bir ziyaretçi akını var" dedi.

Bir hafta önce amcasının tavsiyesi üzerine geldiklerini dile getiren Esra Er ise "Çok huzurlu bir yer. Herkese tavsiye ediyorum. Bütün ürünleri organik. Kocaeli’nde Sapanca’ya benzettim. Mutlaka gelip görülmesi gereken bir yer" diye konuştu.

Ailecek tavsiye üzerine gelen Ahmet Oran da, tavsiye edilmesi gereken bir yer olduğunu dile getirerek, "Serin bir yer arayan insanların buraya gelmesi gerekiyor. Yılda bir kere mutlaka gelirim" ifadelerinde bulundu.

Ziyaretçilerden Mehmet Ali Oran, "İstanbul’dan ziyarete geldim. Şehir dışından çok turist geldiğini gördük. Ailece çok beğendik. Terörün bitmesi ile burası ziyaretçi akınına uğruyor" dedi.