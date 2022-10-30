Mardin’in Kızıltepe ilçesinde evinin avlusunda kanlar içerisinde cesedi bulunan Nurhan İlhan cinayetine ilişkin jandarma ekipleri, akrabası M.İ.’yi şüpheli sıfatıyla gözaltına aldı.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde evinin avlusunda kanlar içerisinde cesedi bulunan Nurhan İlhan cinayetine ilişkin jandarma ekipleri, akrabası M.İ.’yi şüpheli sıfatıyla gözaltına aldı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Eşme köyünde iki erkek kardeşiyle yaşayan 45 yaşındaki Nurhan İlhan’ın kardeşleri, sabah işe gitmek için evden çıktı. Kadının komşuları eve geldiğinde Nurhan İlhan’ın avluda kanlar içerisinde yerde olduğunu gördü. Durum jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Nurhan İlhan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. İlhan’ın karın bölgesinde bıçak darbeleri ve kafasına bir cisimle vurulduğu tespit edildi. İlhan’ın cansız bedeni otopsi için Mardin Devlet Hastanesine götürülmüştü. İşlemleri tamamlanan İlhan, dün gece toprağa verildi.

Olay ile ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri bugün sabah saatlerinde, Nurhan İlhan’ın akrabası olduğu öğrenilen M.İ.’yi şüpheli sıfatıyla gözaltına aldı.