Mardin’de 172 mahallenin yolları kar yağışından dolayı kapandı. Ekipler yolları açmak için çalışmalara devam ediyor.

Mardin’de 172 mahallenin yolları kar yağışından dolayı kapandı. Ekipler yolları açmak için çalışmalara devam ediyor.

Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Müdürlüğü, kent genelinde etkili olan kar dolayısıyla kapanan yolları açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kent genelindeki 172 mahallenin yollarının ulaşıma açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Müdürlüğü, kent genelinde etkili olan kar dolayısıyla merkez, ilçeler ile kırsal mahallelerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Mardin Büyükşehir Belediyesi, 120 personel, 8 greyder, 15 kamyon, 6 kepçe ile karla mücadele çalışmalarını yürütürken buzlanmaya karşı 500 ton tuz kullanılacak. Ekiplerin yapmış olduğu özverili çalışmalar neticesinde kent genelinde bulunan 704 kırsal mahalleden 532 mahalle ulaşım sağlanırken Artuklu ilçesinde 16, Dargeçit ilçesinde 6, Derik ilçesinde 27, Mazıdağı ilçesinde 28, Midyat ilçesinde 14, Nusaybin ilçesinde 12, Ömerli ilçesinde 42, Savur ilçesinde 22 ve Yeşilli ilçesinde 5 kırsal mahalle olmak üzere toplam 172 mahallenin yolları kar dolayısıyla ulaşıma kapalı. Ekipler, yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

“Vatandaşlara dışarı çıkmamalarını öneriyorum”

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş ekiplerin çalışmalara devam ettiğini belirterek, “112 Acil Çağrı Merkezimize gelen istek ve ihbarlara görevli arkadaşlarımız anında cevap veriyor. Vatandaşlarımıza zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını öneriyorum. Sürücülerimizden istirhamım ise lütfen kış lastiği veya kar zinciri olmadan trafiğe çıkmamaya özen göstersinler.” dedi.