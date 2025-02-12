Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından yol temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

İş makineleriyle yürütülen çalışmalarda Derik ilçesine bağlı kırsal Derinsu ve Göktaş mahalleleri ile Mazıdağı ilçesi Sakızlı Mahallesi ve bu bölgelerdeki grup yolları kardan temizleniyor. Ekipler ulaşımın aksamaması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yoğun mesai harcarken, çalışmaların olumsuz hava şartları devam ettiği sürece sürdürüleceği bildirildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, sürücüleri buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyararak, acil durumlar için 112 Acil Çağrı Merkezi ve belediyenin istek ve şikayet hattı 153 iletişim hatlarını aramalarını istedi.