Mardin’in Midyat ilçesinde Yerli Malı Haftası etkinliklerinde öğrenciler yerli ve milli araç Togg’a binip yakından görme şansı buldu.

Ortaçarşı Mahallesi’ndeki Gazipaşa İlkokulu’nda Yerli Malı Haftası etkinliklerinde öğretmen ve öğrencilere polisler de eşlik etti. Öğrenciler yerli ve milli ürünler tüketirken okul bahçesinde milli araç Togg’a binip yakından görme şansı buldu.

Öğretmen Aziz Kaymaz, genelde Yerli Malı Haftası’nda ülkenin tarımsal alandaki önde olan ürünleri tanıttıklarını söyledi. Ülkenin son yıllarda özellikle sanayi ve teknolojik alanda büyük yatırımlar gerçekleştirdiğine değinen Kaymaz, "Bunu öğrencilerimize aktarmak istedik. İlk elektrikli yerli otomobilimiz Togg’u öğrencilerimize tanıtmak, somut bir şekilde göstermek istedik. Öğrencilerimize de bir hedef olarak bunları aktarmak istedik çünkü gelecekte bugünün küçükleri yarının büyükleri olan bu çocukların ülkemizin sanayisine, teknolojisine katkısını bir hedef olarak bunları somut bir şekilde gösterebilmeliyiz ki; onların da gelecekte bir hedef, bir idealleri olsun" dedi.

Öğrencilerden Zehra İş, Yerli Malı Haftası yaptıklarını, arkadaş ve öğretmenleriyle Togg’a bindiklerini dile getirdi. Hasan Zengin ise Togg’a bindiklerini öğretmen ve arkadaşlarına teşekkür ettiğini ifade etti.