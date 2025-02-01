Mardin Valiliği koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü ve Mardin Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle, trafik kazalarının önlenmesi amacıyla yaya geçitlerinde yeni bir uygulama başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kazaların yoğun olarak yaşandığı bölgelerde yayaların bilinçlendirilmesi ve güvenli bir şekilde karşıya geçmeleri için polis ve zabıta ekipleri görevlendirildi. Bazı ana caddelerde meydana gelen kazaların yayalardan kaynaklandığının tespit edilmesinin ardından Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun’un talimatıyla harekete geçildi. Yaya geçitlerine görevlendirilen polis ve zabıta ekipleri, yayaların ve sürücülerin trafikte daha dikkatli olmalarını sağlamak, trafik işaret ve kurallarına uyulmasını teşvik etmek amacıyla çalışmalar yapmaya başladı.

Zabıta ekipleri, yaşlı ve çocukları güvenli bir şekilde yolun karşısına geçmesine yardımcı olurken, yayalara trafik kuralları hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunuyor. Uygulama hakkında bilgi veren yetkililer, temel amacın vatandaşlara ceza kesmek olmadığını, aksine trafikte sürücü ve yayaların daha dikkatli hareket etmesini sağlamak olduğunu vurguladı. Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Ahmet Olgaç, trafik bilincini artırmaya yönelik çalışmaların sürekli devam edeceğini belirtti. Olgaç, "Yaya geçitlerinde trafik akışının yoğun olduğu yerlerde denetimler yapıyoruz. Özellikle Vali Ozan Caddesi gibi yoğun bölgelerde polis ve zabıta ekiplerimiz yayalara refakat ediyor. Yaşlı ve engelli bireylerin güvenli geçiş yapabilmesi için özel çalışmalar yürütüyoruz. Bu sayede kazaların önlenmesini ve vatandaşların güvenliğini sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Mardin Valiliği, il genelinde trafik güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca otogar ve ana yol güzergahlarında da sürücülere yönelik bilgilendirme faaliyetleri sürdürülüyor.

Mardin halkı, valilik, emniyet müdürlüğü ve büyükşehir belediyesine teşekkür ederek bu tür uygulamaların devam etmesini talep etti.