Mardin Büyükşehir Belediyesi, 10 yıl önce yapımına başlanılan fakat yarıda bırakılan Midyat ilçesi Acırlı Mahallesi’ndeki halı saha, basketbol, voleybol ve tenis kortunu içinde barındıran spor kompleksini tamamlayarak hizmete sundu.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, çocuk ve gençlerin serbest zamanlarını sporla geçirmelerini sağlamak, sağlıklı bir yapıya kavuşturmak ve sporu bir yaşam biçimi haline getirmek amacıyla özellikle genç nüfusun yoğun olduğu 3 bin 100 nüfusa sahip Midyat ilçesi Acırlı Mahallesi’nde 10 yıl önce başlatılan ancak bitirilemeyen spor kompleksi için çalışmalarını başlatmıştı.

Çalışmaları hızla sürdüren büyükşehir belediyesi, kısa sürede spor kompleksini tamamladı. İçerisinde halı saha, voleybol, basketbol ve tenis kortu bulunan spor kompleksi vatandaşların hizmetine sunuldu.

Acırlı Mahallesi’nin çocuk ve gençleri spor kompleksinde futbol, voleybol, basketbol ve tenis oynamanın tadını çıkarmaya başladı. Mahalle sakinleri, bu hizmeti mahalleye kazandıran başta Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş olmak üzere yetkililer teşekkür etti.