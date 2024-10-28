Mardin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezaları olan suçlulara yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan 20 firari, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalarda, 61 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 20’si, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakalanan şahıslar arasında; "uyuşturucu madde ticareti" suçundan "18 yıl 11 ay 15 gün" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan “12 yıl 6 ay" hapis cezası alan 2 şahıs da bulunuyor.