Mardin’e has yöresel tatlı Harire geleneği sürüyor. Harire tatlısını yapan Ersan Özer, bu tatlının anlam olarak ipeği ifade ettiğini, her yıl bu tatlı için şenlikler düzenlendiğini ve tarihinin yüzyıllara dayandığını söyledi.

Ekim ayında toplanan marzona üzümlerin şırası kazanlara alınıp 3 saat kaynatıldıktan sonra elde edilen bir tatlı olan Harire, buzdolabında muhafaza edildiği sürece 5 gün tazeliğini koruyor. Tatlı yapan Ersan Özer, "Harire tatlımız Mardin’in özel bir tatlısıdır. Mardin’in marzona üzüm şiresinden yapılmaktadır. Kelime anlamı olarak ipek demektir. Bu tatlı için her sene şenlik düzenlenir. Mardin’in geleneksel tatlısıdır. Yapımında tarçın, kendi özel mayası ve geleneksel un ile birlikte hazırlanır. Tamamen doğal ve lezzetli bir tatlıdır. Yanında yine geleneksel içeceğimiz reyhan şerbeti ile içilmesini tavsiye ediyoruz. Gelen turistlerin beğenerek yediği bir tatlıdır" dedi.

Geleneksel olarak yüzyıllardır Mardin’de bu tatlının yapıldığını söyleyen Özer, "Bağ bozumu zamanları Mardin’in yöresel üzümü marzona ile yapılır. Bölgede çok seçkin bir üründür marzora. İnce kabuklu ve çok tatlı bir üzümdür. Üzüm çok tatlı olduğu için tatlının hazırlanışında ekstra herhangi bir katkı maddesi şeker ilavesi yoktur. Dev kazanlara alınıp 3 saat kaynatıldıktan sonra kıvam alır. Tamamen doğal olduğu için ufak çocukların bile rahatlıkla yiyebileceği geleneksel yöresel bir tatlımızdır" diye konuştu.