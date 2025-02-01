Mardin’in Kızıltepe ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şahıs tutuklandı.

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Mardin İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir şahsın ikametine operasyon yapıldı.

Operasyon kapsamında şüphelinin ikametinde 4 kilo 810 gram esrar, 15 gram kenevir tohumu, 7 kök kenevir ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon da yakalanan şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: iha