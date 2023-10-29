Mardin’in Midyat ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Midyat Ulucami Mahallesi 1205. Sokak’ta Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğine bağlı ekipler, metruk yapıda uyuşturucu taciri 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.A., M.B. ve İ.O. tutuklandı, M.B.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, son bir hafta içinde uyuşturucu operasyonlarında 5 kişinin tutuklandığı kaydedildi.