Mardin’in Kızıltepe ilçesinde zehir tacirlerine yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda 6 şahıs yakalandı.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, düzenlenen iki ayrı operasyonda yakalanan 6 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Kızıltepe Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Atatürk Mahallesi’nde uyuşturucu madde kullanan 4 şahsı yakaladı. Şahıslara uyuşturucu maddeyi sattığı belirlenen 1 şahıs da ekiplerin özverili çalışmaları sonucu yakalandı. Zehir tacirinin ikametinde yapılan aramada 700 gram Hint keneviri, 75,05 gram esrar ve 1,48 gram reçine esrar ele geçirildi. Yakalanan 5 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Diğer operasyonda ise Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir şahsın üzerinde ve ikametinde yaptıkları aramada 138 adet sentetik ecza hapı ve 22,30 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili devam eden çalışmalarda uyuşturucu madde sattığı belirlenen şahsın ikametinde yapılan aramada 11 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 15 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.