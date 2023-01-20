Mardin’de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına bağlı Mazıdağı Çok Amaçlı Toplum Merkezinde (ÇATOM) kadınlar, aldıkları eğitimler sonrasında ürettikleri ürünleri ihraç ederek aile geçimlerine katkıda bulunuyor.

Mardin’de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına bağlı Mazıdağı Çok Amaçlı Toplum Merkezinde (ÇATOM) kadınlar, aldıkları eğitimler sonrasında ürettikleri ürünleri ihraç ederek aile geçimlerine katkıda bulunuyor.

Mazıdağı’nda ÇATOM’da anasınıfı, giyim-tasarım ve terzi, güzellik ve saç bakım hizmetleri, Kur’an-ı Kerim, birinci kademe okuma -yazma kursları çerçevesinde eğitim gören ilçedeki kadınlar sosyoekonomik bağlamda kalkındırılıyor. El işlerinden dikime eğitim alan kadınlar, ustalık seviyesine geldikten sonra kolayca iş bulup iş yeri açabilme imkanına sahip oluyor. Öte yandan çevrelerinden sipariş alan kadınlar elde ettikleri gelirlerle ailelerinin geçimlerine katkıda bulunuyor. ÇATOM Mazıdağı yöneticisi Berrin Çavlı, İstanbul’da gerçekleştirdikleri bir sergide diktikleri yöresel kıyafetlerin ihracatını yaptıklarını ve elde edilen gelirden gider masrafları hariç elde edilen kârın kadınlara dağıttıklarını söyledi.

“Amerika’ya ihracat yaptık“

Geçen senelerde Amerika’ya ihracat yaptıklarını hatırlatan Çavlı, ünlü birçok markaya da üretim yaptıklarını kaydetti. Çavlı, “Şu anda, halihazırda devam eden birçok kursumuz var. Bu kurslar arasında, anasınıfı, giyim-tasarım ve terzi, güzellik ve saç bakım hizmetleri, Kur’an-ı Kerim, birinci kademe okuma -yazma programları yer alıyor. Programlarımızın eğiticilerini halk eğitim merkezi tarafından, bina ve ekipman giderleri ise GAP İdaresi tarafından karşılanıyor. Ayrıca, ilçe ve il sağlık müdürlükleri ve müftülük işbirliğinde eğitimlerimiz oluyor. Kadınlarımızı bu şekilde birçok bilinçlendirici hizmetlerle faydalandırıyoruz" dedi.

Bundan birkaç yıl önce İstanbul’da GAP İdaresi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirdikleri bir sergide, tanıştıkları ve aslen Türk olan iş nedeniyle Amerika’da olan bir hanımefendi ile tanıştıklarını aktaran Çavlı, "Amerika’da dans okulu vardı ve kıyafetlerimizi gördüğünde çok beğendiğini belirtti. Kadınlarımız ile birlikte Mazıdağı genelinde bir ilki gerçekleştirerek Amerika’ya ihracat yaptık. Amerika’daki müşteriler kıyafetleri çok beğendiklerini belirttiler. Ürünlerden gelen gelirlerden aldığımız kumaş ücretlerini ayırıp geriye galan tüm gelirin kadınlarımıza dağıtımı yapıldı" diye konuştu.

"Sergilerimiz olmadığı zamanlarda kadınlarımız çevrelerinden siparişler alarak aile geçimlerine katkıda bulunmuş oluyorlar" diyen Çavlı, "Kurslarımıza ilçedeki kadınlarımızın yanı sıra ilçede görev yapan memurlar sosyal aktivite bakımından katılım sağlıyorlar. Geçen sene GAP İdaresiyle yaptığımız çalışmalarla birlikte büyük markalara üretim yapıldı. Burada istihdam edilen kadın sayısı alınan siparişlere göre değişiyor. Çünkü sürekli üretim yer yok . Bazen siparişler çok yüksek de çok düşük de olabiliyor. Çok seri üretim olmadığı için halktan ve vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda sipariş sayımız değişebiliyor” şeklinde konuştu.

“Kadınlar özgüven kazanıyor”

ÇATOM’da öğrenim gören kadınların başlangıçta çekingen olduklarını daha sonra zaman geçtikçe özgüven kazandıklarını Kaydeden Çavlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Daha önce ilçe kaymakamlarımız, kurum amirlerimiz ziyaretlere geldiklerinde kadınlarımız çok çekiniyorlardı. Kaymakamlıklarımız ve kurum amirlerimiz destek verdikleri için kadınlarımız gayet rahat, üretken bir şekilde hem kazançlarına hem de kişisel gelişimlerine katkıda bulunmuş oluyorlar. 2010 yılından beri kurumumuz burada hizmet vermekte, burada eğitim alan kadınlarımız ve ilçedeki kadınlarımız buraya katılım sağlamaktalar. Güç geçtikçe sayımız biraz daha artmakta ve kadınlarımızın istihdam edilmesi bizler için çok avantaj sağlıyor. Kurumumuzdan eğitim alarak iş bulan ve iş kuran kadın sayımız da çok. Kadınlarımız artık çok daha bilinçli ve bu durum bizleri çok mutlu etmektedir. Bilinçli kadın bilinçli toplum demektir."

“Burada eğitim alan yaklaşık 10 öğrencimiz dışarıda iş yeri açtılar“

Dikim öğreticisi Reyhan Çoko, ÇATOM’da öğrenim gören yaklaşık 10 kadının kendi iş yerlerini açtıklarını söyledi. Çoko,”Katılımcılarımız buraya gelip dikiş eğitimi alıyorlar. Kadınlarımız aldıkları eğitimler sonrasında üretim yaparak dışarıya mal satıyorlar. Kadınlar, çevrelerinden aldıkları siparişleri burada üreterek para kazanıyorlar, kazanınca da ihtiyaçlarını gideriyorlar. Bizler de onların bu durumdan dolayı seviniyoruz. Burada eğitim alan yaklaşık 10 öğrencimiz dışarıda iş yeri açtılar, bu şekilde aile geçimlerine katkıda bulunuyorlar. Şu anda burada 25 kişi var. Sabah ve öğle olmak üzere iki grup halinde çalışıyoruz" dedi.

Dışarıdan buraya gelen müşteriler kumaşlarını getirdiğini aktaran Çoko, "Kadınlarımız da kesim ve dikimini yaparak kazanç sağlıyorlar. Sergilerde hazırladığımız ürünleri satıyoruz. Yöresel kıyafetlerimizi Amerika’ya kadar sattık. İstanbul’da düzenlenen sergide Amerika’dan gelen müşteri, yöresel kıyafetlerimizi gördü ve teklifte bulundu. Biz de kumaşı buradan ayarladık, diktik ve yolladık. Kadınlarımız burada kendilerini çok geliştiriyorlar, sosyoekonomik anlamda özgüven kazanıyorlar. Verilen eğitimlerimiz kazançlarla karşılık bulduktan buradaki katılım sayısında artışlar meydana geliyor. Dışarıdaki kadınlar buradaki durumu görünce onlar da buraya katılım sağlıyor” ifadelerine yer verdi.