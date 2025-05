Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) işbirliğinde UEFA C lisans kursu Mardin’de başladı.

Artuklu sentetik sahasında başlayan kursa Türkiye’nin farklı şehirlerinden 25 antrenör katıldı. Antrenör eğitimcileri Nur Mustafa Gülen ve Emre Özbayer’in eğitimlerini verdiği kursun ilk etabı 5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılırken ikinci etabı ise yaklaşık 6 ay sonra gerçekleştirilecek. UEFA C lisans kursuna Mardinli eski sporcular olan Şehmus Sümer ve Hıdır Sümer’in ismi verildi. Konu ile alakalı açıklama yapan TÜFAD Mardin Şube Başkanı Doğan Ağalday; "İlimizde düzenlediğimiz UEFA C lisans kursumuza ülkemizin farklı şehirlerinden antrenör arkadaşlarımız katılıyor. Eğitimleri veren hocalarımız Nur Mustafa Gülen ve Emre Özbayer hakikaten Türkiye’de alanında isim yapmış değerli hocalarımızdır. Kendilerini Mardin’de misafir ettiğimizden dolayı ayrıca mutluluk duyuyoruz. İlimizde yaptığımız her etkinlikte eski sporcularımızı onure etmek adına kendilerinin ismini bu tür organizasyonlarımıza veriyoruz. Bu önemli etkinlikte emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyor, antrenörlerimize de başarılar diliyorum" diye konuştu.