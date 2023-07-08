Mardin’in Nusaybin ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, uluslararası İpek Yolu üzerinde meydana geldi. Kızıltepe istikametine doğru seyir halinde Ahmet B. idaresindeki 27 V 4331 plakalı tır, Feyzullah Ş. idaresindeki 42 BAH 03 plakalı tıra arkadan çarptı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ismi öğrenilemeyen 1 kişi sıkışarak yaralandı. İtfaiye ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı ilk müdahalelerinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada kullanılamaz hale gelen tırlar vinç ve çekiciyle yoldan kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.