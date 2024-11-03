Mardin’in Nusaybin ilçesinde tırın arkadan minibüse çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde otogar kavşağında plakası belirlenemeyen tır, aynı istikamete seyir halinde olan plakası belirlenemeyen minibüse arkadan çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.