Mardin’in Nusaybin ilçesinde tırın arkadan minibüse çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde otogar kavşağında plakası belirlenemeyen tır, aynı istikamete seyir halinde olan plakası belirlenemeyen minibüse arkadan çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: iha