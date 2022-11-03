Mardin’in Nusaybin ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta 10 kilo patlayıcı ele geçirildi.

Mardin’in Nusaybin ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta 10 kilo patlayıcı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca Nusaybin kırsalında bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda sığınak tespit edildi. Yapılan aramada 10 kilo patlayıcı madde, 150 kilo gıda malzemesi, 1 güneş paneli, 7 dolu tüp ve farklı ebatlarda pil blokları olmak üzere çok miktarda patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı´nın talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemelere el koyulurken, diğerleri de sığınakla birlikte imha edildi.