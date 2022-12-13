Mardin’de taşımalı sistemle eğitim veren okullardaki öğrencilerin öğle yemeği, öğretmenevleri tarafından hazırlanıyor.

Mardin’de taşımalı sistemle eğitim veren okullardaki öğrencilerin öğle yemeği, öğretmenevleri tarafından hazırlanıyor.

Mardin il genelinde eğitimlerini taşımalı olarak sürdüren yaklaşık 47 bin öğrenci, öğretmenevleri tarafından hazırlanan öğle yemeği hizmetinden faydalanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin eğitime erişimini artırmak için yürüttüğü sosyal politikalar çerçevesinde ücretsiz yemek yiyen öğrenci sayısını gün geçtikçe arttırıyor. Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından merkez ve ilçelerde eğitim gören 47 bini aşkın taşımalı öğrenciye her gün öğle yemeği hizmeti veriliyor.

"Kalite ve hijyen önceliğimiz"

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Mardin’de öğrencilere yapılan sosyal yardımlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu sosyal politikalar çerçevesinde Millî Eğitim Bakanlığımız; öğrencilerin eğitime erişimini artırmak için öğrencileri desteklemeye devam ediyor. Şartlı eğitim yardımından öğrenci burslarına, taşımalı eğitimden ücretsiz yemek imkanına, ücretsiz ders kitaplarından yardımcı kaynaklara kadar çok sayıda proje kararlı bir şekilde uygulanmaya devam ediyor. Bu çerçevede Mardin’de, Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 7 öğretmenevimiz ve 10 pansiyonumuz 293 okulumuzda 47 bin öğrencimize her gün sıcak yemek verilmektedir. Mardin’de öğretmenevlerimiz ve pansiyonlu okullarımız bünyesinde kurulan mutfaklarda, taşımalı sistemle eğitim gören 47 bin aşkın öğrenciye haftanın 5 günü 3 çeşit yemek pişiriliyor. Bu bağlamda temel eğitimde 17 bin 712, ortaöğretimde 22 bin 276 öğrencimizin yemek ihtiyacı öğretmenevlerinden ve 7 bin 518 öğrencimizin yemek ihtiyacı ise pansiyonlu okullarımız tarafından karşılanmaktadır. Usta aşçılar, deneyimli personeller ve gıda alanında uzman personellerin, diyetisyen, gıda mühendisi istihdam edildiği mutfaklarda, usta aşçıların maharetli elleriyle yaptıkları birbirinden leziz yemekler öğrencilerimizle buluşturuluyor. Kurumlarımızın bünyesinde oluşturulan mutfaklar, kalite ve hijyenden ödün vermeden soğuk hava deposundan fırınına ve diğer teknik aksama kadar her şeyin düşünüldüğü birer yemek fabrikası durumuna gelmiştir" dedi.

"Amacımız kar etmek değil hizmettir"

Yemeklerin gıda mühendisinin kontrolünden geçerek her gün tüm okullara ulaştığını belirten Demir, "Gıda mühendisimizin kontrolünde her gün farklı çeşit olarak çıkan yemeklerimiz soğumadan öğrencilere ulaştırılıyor. Arkadaşlarımız dağlar arasından ve karlı yollardan geçerek yemekleri 60 kilometrelik bir mesafeye ulaştırıyor. Yani çocuk evden çok erken saatte gitmesine rağmen öğle saatlerinde sıcak yemeğini yemiş oluyor. Bu da hem veliler hem de öğrenciler açısından son derece kıymetlidir. Güzel geri dönüşler alıyoruz. Şunu özellikle belirtmek istiyorum ki, amacımız kar etmek değil, hizmettir eğitim ve öğretimin kalitesini yükselterek çocuklarımıza en iyi hizmeti vermek istiyoruz. Aynı zamanda bakanlığımızca ücretsiz dağıtılan ve ilimize gönderilen 1 milyon 447 bin 191 adet kaynak kitap ile 2 milyon 212 bin 225 ders kitabı öğrencilerimize dağıtıldı. Böylece öğrencilerimizin temel ihtiyaçlarını gerçek anlamda gidererek daha başarılı olmalarını sağlıyoruz. Mardin’i eğitimde ortaya koyduğu başarı çıtasının yükseltilmesi, bütün öğrencilerimizin eğitim hizmetlerimizden eşit oranda faydalanması; maddi, manevi ve sosyal açıdan gelişimlerini sürdürmesi için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz“ diye konuştu.

"Yemekleri sıcak bir şekilde servis ediyoruz"

Yemeklerin üretiminde besin ve kalori değerinin her gün özenle hazırlandığına değinen Demir, "Yemekleri sıcak bir şekilde öğrencilere ulaştırabiliyoruz. Sıcak yemeğin ulaştırılması konusunda çok büyük emek sarf ediyoruz. Yemekler gece saat 04.00’da hazırlanıp, sabah saat 10.00’da okullara ulaştırılmak üzere yola çıkıyor. Termokaplar ve özel aparatlar sayesinde soğumadan öğrencilerin önünde olacak şekilde ulaştırılıyor. Bu konuda öğrenci ve velilerden çok iyi dönüşler alıyoruz. Daha önce olmayan böyle bir hizmetin verilmesinden dolayı çok memnunlar. Kritik kontrol noktalarımız var. Sıcaklık kontrolünden hijyen kontrollerine kadar hepsi tek tek yapılıyor ve hiçbir gün ihmal edilmeden bu işlemler devam ediyor" şeklinde konuştu.