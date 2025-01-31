Mardin’de tarlaya devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, gece saatlerinde Ömerli ilçesi Hop Geçidi mevkisinde meydana geldi. Seyir halindeki 07 BFB 825 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Kazada araçtaki E.B. (22), M.A. (25), Y.A. (19), O.B. (20) ve İ.D. (19) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 5 yaralı, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.