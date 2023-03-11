Mardin Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi siluetine etki eden cami ve medreseleri aydınlatacak.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, tarihe tanıklık ederek taşların dile geldiği, dar sokakları, camileri, medreseleri, kiliseleri, abbaraları ile tarihin mimari yapısını geleceğe taşıyan kadim kentin siluetine etki eden yapıların, aydınlatılması için çalışma başlattı. Bu çerçevede, Artuklu ilçesi kentsel sit alanında bulunan, Şeyh Çabuk, Latifiye, Şeyh Abdulaziz, Reyhaniye, Necmettin, Ulu Camii ve Kasımiye Medresesi gibi yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan tarihi yapıların kent siluetine olan katkısı, tarihi doku ve mekanlarının ortaya çıkarılması için geceleri de aydınlatılması kentin gece gösterişine büyük katkı sağlayacak.