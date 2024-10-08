Mardin’in Nusaybin ilçesinde kırmızı ışıkta geçen tankerin şehiriçi minibüsüne çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

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Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde Nusaybin otogar kavşağında kırmızı ışıkta geçen tanker ile şehiriçi minibüsü çarpıştı. Kazada minibüsün boş olması faciayı önlerken, 1 kişi yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: iha