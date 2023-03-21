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Ölen ve yaralanın olmadığı kazada, jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Kaza, Mazıdağı Ömürlü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. M.H. yönetimindeki 44 ABE 475 plakalı Ford markalı otomobil hareket halindeyken, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Uçurumdan yuvarlanan otomobil, taklalar atarak yan yattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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