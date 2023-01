Mardin’de geçtiğimiz günlerde Irak’ın Duhok kentinden Türkiye’ye tedavi ve gezi amacıyla gelen 5 Irak vatandaşının uğradığı silahlı saldırı sonucunda öldürülmesi Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilci ve üyeleri tarafından kınandı.

Mardin’de geçtiğimiz günlerde Irak’ın Duhok kentinden Türkiye’ye tedavi ve gezi amacıyla gelen 5 Irak vatandaşının uğradığı silahlı saldırı sonucunda öldürülmesi Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilci ve üyeleri tarafından kınandı.

Mardin’nin Nusaybin ilçesinde bir araya gelen STK’lar, barışın, huzurun ve kardeşliğin kenti Nusaybin STK’ları ve Nusaybin halkı olarak yaşanan olaydan dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirterek, menfur saldırıyı şiddetle kınadıklarını söyledi.

“Yaşayan acıyı en derin şekilde hissediyoruz”

STK temsilcileri tarafından yapılan ortak açıklamada, “Misafirperver Nusaybin halkı olarak böyle bir olayın gerçekleşeceğini tahmin edebilseydik her bir vatandaşımızla birlikte Duhoklu kardeşlerimize siper olurduk. İlçemizde bu ve buna benzer olayların bir daha yaşanmaması için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. Nusaybin ve Nusaybinlilerin adını kötüye çıkaracak her kim olursa olsun bu saatten sonra bunun cevabı çok sert olacaktır. Herkes bunun bilincinde olsun. Yaşanan acıyı en derin şekilde hissediyoruz. Bu saldırıda hayatını kaybeden 5 kardeşimize Allah’tan rahmet kederli yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Ayrıca olayın meydana geldiği dakikadan itibaren saldırganların kısa sürede yakalanması ve olayın aydınlatılması için canla başla çalışan başta Mardin Valimiz, Nusaybin Kaymakamımız, jandarmamız ve polisimiz olmak üzere tüm güvenlik birimlerine teşekkür ediyoruz” denildi.