Mardin’de düzenlenen söyleşi ve imza günü etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kendi hayatından ve danışanlarından sunduğu kesitlerle herkesin hayatına ışık tutan Uzman Psikolog Beyhan Budak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Mardian Mall’da Mardinlilerle buluştu. Düzenlenen söyleşi ve imza gününde Budak kitaplarını imzalarken hayranları uzun kuyruklar oluşturdu.

Cumhuriyet’in 100’üncü yılında vatandaşları ulusal etkinliklerle buluşturan Mardian Mall AVM, önümüzdeki dönemde ilgi çekecek programlara ev sahipliği yapmaya devam edecek.