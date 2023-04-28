Mardin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sedir ihtiyacı olan sosyal yaşam evlerine sedir dağıtımına başladı.

Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde her alanda hizmetlerini sürdürüyor. Kent genelinde sedir, sehpa ve imam masası olmayan sosyal yaşam evlerinin ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışma başlatıldı. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığınca başlatılan çalışma çerçevesinde sosyal yaşam evlerine dağıtılacak malzemeler kültürel dokuya Mardin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sedir ihtiyacı olan sosyal yaşam evlerine sedir dağıtımına başladı.

şekilde yapılıyor.

Özellikle kırsal mahallelerde bakım ve onarım ihtiyacı olan sosyal yaşam evlerinde gerekli çalışmalar yapıldı. Yine sosyal yaşam evlerinin bahçe duvarları yapılarak oluşabilecek zararın önüne geçiliyor.

Sosyal yaşam evlerindeki taziyelerde vatandaşların rahat edebilmeleri, temiz ve hijyenik bir ortamda taziyelerini geçirmeleri için kültürel dokuya uygun yapılan sedir, sehpa ve imam masası dağıtımları başladı. Daha önceden kent genelinde ihtiyacı olduğu tespit edilen taziye evlerine yaklaşık 2 bin sedir, 2 bin sehpa ve 50 imam masası dağıtılacak.

Bu çerçevede ilk olarak Dargeçit ilçesi Bostanlı, Kısmetli ve Altınoluk Mahallelerine 72 sedir, 67 sehpa ve 3 imam masası dağıtıldı.