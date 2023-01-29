Mardin Büyükşehir Belediyesi gerçekleştirdiği sosyal ve kültürel etkinlikler ile tam beğeni almayı başardı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi gerçekleştirdiği sosyal ve kültürel etkinlikler ile tam beğeni almayı başardı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, şehirde 7’den 70’e tüm vatandaşların talep ve önerileri dikkate alarak serbest zamanlarını en güzel ve verimli şekilde değerlendirebilmeleri için kültürel ve sanatsal faaliyetleri vatandaşların takdirini kazandı. Vatandaşların estetik, zevk ve anlayışına hitap edecek tiyatro, sinema, söyleşi, panel, seminer, konferans, konser, şenlik, turizm ve gastronomi fuarları, kültür gezileri, çeşitli sokak etkinlikleri gerçekleştirildi.

28 tiyatro, 8 konser, 11 söyleşi-seminer, açık hava sineması çerçevesinde 10 film gösterimi, 5 turizm ve gastronomi fuarı ile şehrin tanıtımı, uçurtma festivali, bulgur festivali, Türk Mutfağı Haftası, nevruz ve harire şenlikleri, kültür gezileri ile kültürel ve sanatsal anlamda kadim şehrin değerlerinin tanıtımına katkı sağlandı.

Yerel kooperatifler mağazası ile Mardin’deki kadın kooperatiflerini tek çatı altında buluşturarak kadınların el emeği göz nuru ürünleri satışa sunularak elde edilen gelirler kadınlara verildi. E-ticaret ile kadınların yapmış olduğu ürünlere yeni pazar alanları bulmak, üretimi arttırmak, kadınların meslek edinmelerini sağlamak, ürünlerinin Mardin’den dünyaya açılmasını sağlamak ve ekonomik destek sağlamak en büyük hedef olduğu belirtildi. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında sınava hazırlanan 11 bin 326 12. sınıf öğrencisi, 17 bin 819 8. sınıf öğrencisi olmak üzere toplam 29 bin 145 öğrenci için 3 adet deneme sınavı gerçekleştirildiği kaydedildi.