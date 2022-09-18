Taş evler, manastır, kiliseler ve medrese gibi tarihi yapılarıyla inanç turizminin cazibe merkezlerinden olan Mardin, sonbahar turizmine hazırlanırken Avrupa ülkelerinden gelen talepler sevindiriyor.

Taş evler, manastır, kiliseler ve medrese gibi tarihi yapılarıyla inanç turizminin cazibe merkezlerinden olan Mardin, sonbahar turizmine hazırlanırken Avrupa ülkelerinden gelen talepler sevindiriyor.

Farklı dinlere ve dillere ev sahipliği yapan, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde bulunan Mor Sobo Kilisesi, Meryem Ana Kilisesi (Yoldath Aloho), Deyrulzafaran Manastırı, Mor Gabriel Manastırı, Mor Abai Manastırı, Mor Loozor Manastırı, Mor Yakup Manastırı, Mor Quryaqos Kilisesi ve Mor Azozo Kilisesi gibi tarihi mekanlarıyla yılın 12 ayı misafirlerini ağırlayan Mardin en çok turist yoğunluğunu ilkbahar ve sonbaharda yaşıyor.

Yılda yüzbinlerce turist ağırlayan Mardin’de sonbaharın gelmesiyle havalar serinlemeye başladı. Tarihi kentte sonbahar rezervasyonları da alınmaya başlandı. Avrupa ülkelerinden ciddi talebin olduğunu vurgulayan Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Gürgör, "Özellikle eylül, ekim ve kasım ayının sonlarına doğru bayağı rezervasyonlar geliyor. Bizi sevindiren nokta şu an Avrupa’dan ciddi bir talep var. Özellikle şu anda Bulgaristan’dan da heyet gruplarımız gelmeye başladı. Gerek Rusya, gerek Avrupa ve iç pazar dediğimiz metropol şehirlerimizden ciddi bir talep gelmeye başladı" dedi.

"Havaların serinlemesi ciddi bir talebin yoğunlaştığını bize gösteriyor"

Mardin’in turizm açısından çok özellikli bir şehir olduğunu aktaran Gürgör, "Biliyorsunuz, Mardin turizm üçgeninde en popüler şehirlerden bir tanesi. Mardin’de hem inanç, hem kültür turizmi yapılıyor. O yüzden çok özellikli bir şehir. Hem medreseleri hem ki lisesiyle açık hava müzesi dediğimiz Mardin’e gelen insanlar, büyülenmiş bir şekilde geçiyor. Havaların serinlemesi ciddi bir talebin yoğunlaştığını bize gösteriyor. Bir an önce misafirlerimiz erken rezervasyonlarına başlasınlar" şeklinde konuştu.

Sonbahar sezonu için hazır olduklarını ifade eden Artuklu ilçesi tarihi Revaklı Çarşı’da vintage mağaza işletmeciliği yapan Seyit Demircan, "Mardin’de turizm sezonu eylül ayı ortalarında hemen hemen başlıyor. Biz de ona göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. İnsanların bu tarihi görmesini istiyoruz. Eski sokakları görmelerini istiyoruz ve onları bekliyoruz" ifadelerinde bulundu.

"Tatil fırsatı bulunca hemen Mardin’e kaçıyoruz"

İzmir’den kente gelen Mehmet Ali Amur, fırsat buldukça Mardin’e geldiğini belirtti. Amur, "Uzun bir zamandır gelmemiştim. 7 senelik özlem ve hasreti gidermek için Mardin’deyim. Mardin’in dar sokakları, taş evleri olunca insan özlüyor. O yüzden tatil fırsatı bulunca hemen Mardin’e kaçıyoruz" dedi.