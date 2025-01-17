Mardin’de okulların ara tatile girmesiyle birlikte çocuklara Taş Devri etkinliği düzenlendi.

Mardian Mall Alışveriş Merkezi, sömestir tatili boyunca çocuklar ve aileler için unutulmaz etkinlikler hazırlıyor. 17-18-19 Ocak tarihlerinde saat 14.00-16.00 ve 18.00’de başlayacak olan Taş Devri etkinliği, tatil coşkusunu yaşamak isteyen herkesi bekliyor.

Mardian Mall AVM Pazarlama Müdürü Dilber Ecevit, "Çocuklarımızın tatil coşkusunu doyasıya yaşamaları ve aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirmeleri için Taş Devri etkinliğini özenle hazırladık. Tüm ziyaretçilerimizi bu büyülü atmosfere katılmaya davet ediyoruz" dedi.