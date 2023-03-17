Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden Mardin’e gelen depremzede çocuklara ve ailelerine yönelik "Sinemasal Günler" etkinliği başlatıldı.

Mardin Artuklu Üniversitesi ile Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde başlatılan etkinlik, üniversite kampüsünde bulunan KYK Kasımiye Öğrenci Yurdunda gerçekleştiriliyor. "Sinemasal Günler" etkinliğinin ilk filmi, kişilerin içindeki başarılı tarafları ve parlak yıldızları ortaya çıkarma hikayesini konu alan animasyon ve müzikal bir komedi filmi olan ’Şarkını Söyle’ oldu.

Sinemasal Günler, her hafta salı günü saat 14.00’te Mardin Artuklu Üniversitesi kampüsünde bulunan KYK Kasımiye Öğrenci Yurdunda düzenlenecek.

Depremin bıraktığı olumsuz etkileri azaltmayı amaçladıklarını belirten Mardin Artuklu Üniversitesi Öğrencisi Ayşegül Sağlam, üniversitelerinin toplumsal duyarlılık ve sosyal sorumluluk çalışmaları çerçevesinde yapılan, kendilerinin de üniversite öğrencileri olarak gönüllüsü oldukları ve destek verdikleri etkinliklerle misafir ailelerin ve çocukların eğlenceli vakit geçirmelerini istediklerini sözlerine ekledi.