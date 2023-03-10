Tarihi Mardin’in betonarme yapılardan kurtulması için toplamda şu ana kadar 29 milyon harcanan projede bir bina daha yıkıldı.

Mardin’in mimari yapısının ve tarihi dokusunun ortaya çıkarılması için yürütülen çalışmalarda, tarihi yapıların önüne inşa edilen betonarme yapıların yıkım işlemleri hız kesmeden devam ediyor. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Artuklu ilçesi Yeniyol Mahallesi’nde bulunan 5 katlı 20 daireli betonarme binanın yıkım çalışmalarını başlattı. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca alınan karar doğrultusunda, Mardin’in tarihi ve kültürel dokusunu bozan, sit alanı içerisinde bulunan betonarme binaların yıkım işlemleri hız kesmeden devam ediyor. Güvenlik önlemlerinin ardından ekiplerin yıkım çalışmasını izleyen Demirtaş, çalışmanın ardından Mardin Kalesi, Ulu Cami ve tarihi yapıların daha görünür olacağını kaydetti.

"Toplamda 29 milyona yakın ödeme yapıldı"

Mardin Valisi Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, proje çerçevesinde toplamda 29 milyon harcama yaptıklarını belirterek, "Göreve geldiğimiz günden itibaren Mardin’in sit alanı içesinde bulunan, tarihi dokuya zarar veren binaları tek tek yıkıyoruz. Biz inşallah bu sit alanında bulunan betonarme ve tuğladan yapılan binaları yıkacağız. 240 bina için öncesinde yıkım işlemi için izin almıştık. Bugün de bu büyük binayı yıkıyoruz. Yaklaşık 5 bin 500 metrekare büyüklüğünde 20 adet daire olan bir binayı bugün yıkıyoruz" dedi.

180 adet binanın yıkımı gerçekleştirdiklerini hatırlatan Vali Demirtaş, "Amacımız; sit alanı içerisindeki bütün betonarme binaları yıkıp tarihi kenti ortaya çıkartmaktır. Turizmi canlandırarak buranın bir cazibe merkezi olduğunu herkes görecek" diye konuştu.

"Yıkılması gereken bine yakın bina olduğunu düşünüyoruz" diye konuşan Vali Demirtaş, şöyle devam etti:

"Bu bine yakın binanın 140 tanesinin yıkılmasına karar verildi. Bütün yıkım işlemleri bittikten sonra tarihi Mardin’in asıl dokusunu ortaya çıkaracağımızı düşünüyorum. Zaten Mardin büyük bir değişim gösterdi, 2 yıl öncesi ile şimdiki Mardin arasında çok büyük bir fark var. 180 binanın yıkımı gerçekleştirdik, amacımız da bine yakın betonarme yapıyı yıkmak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza teşekkür ediyorum, bize 18 milyon hibe gönderdi. Biz de şu ana kadar yaklaşık 11 milyon harcama yaptık. Toplamda 29 milyona yakın ödeme yapıldı. Bu çevreyi en güzel şekilde yapacağız."