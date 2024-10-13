Mardin’in Nusaybin ilçesinde motosiklet üzerinde rastgele ateş açıp 1 kişiyi bacağından yaralayan şahıs adli, kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonucu, saldırıya karıştığı belirlenen bir şüpheli yakalandı. Şahsın üzerinde bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, gözaltına alınan şahsın sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.

Olay, 4 Ekim günü gece saatlerinde Midyat Caddesi’nde meydana gelmişti. Bu sırada bölgede bulunan E.G., bacağına mermi isabet etmesi üzerine yaralanmıştı.