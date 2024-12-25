Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 4 kişi tutuklandı.

Kızıltepe ilçesinde 24 Aralık’ta aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Kavgada 3 kişi yaralandı. Mardin Asayiş Şube Müdürlüğü ve Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya karıştığı tespit edilen 9 şüpheli şahsı kısa sürede yakaladı. Polis ekipleri tarafından olay yerinde ve yakalanan şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 adet av tüfeği ve 3 adet tabanca ele geçirildi.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.E., T.A., K.Ç., S.Ç. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: iha