Olay, iki gün önce Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi Ravza Caddesi’nde meydana geldi. İki grup arasında çıkan nedeni bilinmeyen silahlı çatışmada masaj salonu sahibi Metin Keren ağır yaralanmıştı. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Keren, bugün iki günlük yaşam mücadelesini kaybettiği öğrenildi.

Mardin’de iki gün önce masaj salonu sahibi ile esnaf arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Metin Keren hayatını kaybetti.

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