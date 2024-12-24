Mardin’in Kızıltepe ilçesinde taraflar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde Turgut Özal Mahallesinde yaşandı. İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Silahlı kavgaya dönüşen olayda H.Ç. (42) ve N.E. (37) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı H.Ç. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine, N.E. ise Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.