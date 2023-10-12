Mardin’in Nusaybin ilçesinde isimleri öğrenilemeyen abi kardeş ve yeğen arasında silahlı kavga çıktı.

Olay, gece saatlerinde Yeni Turan Mahallesi, Hacı Fetvar Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre abi, kardeş ve yeğen arasında dükkan anlaşmazlığı yüzünden tartışma yaşandı. Tartışma kısa süre içinde silahlı kavgaya dönüştü.

Silah sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada kimsenin yara almadığı bildirildi. Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.