Mardin’de silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan aramada 4 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet G1 piyade tüfeği, 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 588 adet fişek geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı, 1’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.