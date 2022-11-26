Mardin’de etkili olan sağanak yağmur sonrası bazı kırsal mahallelerde dereler taştı.

Mardin’de etkili olan sağanak yağmur sonrası bazı kırsal mahallelerde dereler taştı.

Mardin’de iki gündür süren yağmur, şehrin birçok bölgesinde etkili oldu. Gece boyunca devam eden yağmur, yer yer sağanağa dönüştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün sarı kodlu uyarı yapılan ilde kent merkezinde ve ilçelerdeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Aşırı yağış nedeniyle taşkın ve su birikmesi yaşanan noktalara MARSU Genel Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ekiplerinin de desteğiyle hızlı bir şekilde müdahale etti. Kırsal mahallelerde ise bazı dereler taşarken, Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Aşağı Azıklı Mahallesi’nde de dereden taşan sular mahalle meydanına kadar ulaştı. Dere üzerindeki köprüler ise hasar gördü.

Kuraklık nedeniyle derenin iki yıldır akmadığını söyleyen Mahir Aydoğan isimli vatandaş, yağışlar her ne kadar yaşamı olumsuz etkilemiş olsa da iki yılın ardından derenin akmasına sevindiklerini belirtti.