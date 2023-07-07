Mardin’de yaşanan şiddetli sıcak hava dalgasında vatandaşlar, klima kullanımı yerine ekonomik ve pratik bir çözüm olarak vantilatörleri tercih etmeye başladı.

Son günlerde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte Mardin’de vatandaşlar, kendilerini serinletmek için farklı yöntemlere başvuruyor. Klima kullanımının enerji maliyetleri ve bakım gereklilikleri nedeniyle dezavantajlı olduğu düşünülerek, vatandaşlar vantilatörleri tercih etmeye yöneldi.

Dükkanında vantilatör kullanmayı tercih eden esnaf Mehmet Hakim, son yıllarda vantilatör kullanımının arttığını söyledi.

Bunun sebebi hem yüksek gelen elektrik faturaları, hem de klimanın sağlığa verdiği zararlar olduğunu belirten Hakim, "Vantilatör, klimaya göre daha sağlıklı. Bu yüzden insanlar tercih ediyor. Ekonomik olarak klimaya göre daha uygun olduğu için daha sık kullanılıyor" dedi.

Beyaz eşya satıcısı Ertan Sezer, hava sıcaklığından dolayı klima satışlarının bayağı hızlı olduğunu belirterek, "Son zamanlarda fiyatlar çok arttığı için insanlar klima yerine vantilatöre yönleniyor. Vantilatör satışlarımızda artış oldu. İnsanlar için vantilatör artık daha iyi bir alternatif" ifadelerinde bulundu.