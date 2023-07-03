Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bulunan Gurs Vadisi, şelale, piknik alanları ve doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini ağırlıyor. 38 dereceyi bulan sıcaklardan bunalan vatandaşlar, vadide akan çayda ve havuzda yüzerek serinliyor.

Kızıltepe’ye 7 kilometre uzaklıkta bulunan Gurs Vadisi, şelalesi ve yeşil alanlarıyla doğa tutkunlarını kendine hayran bırakıyor. Sıcaklığın 38 dereceyi bulduğu ilçede vatandaşlar vadide akan çayda ve yüzme havuzunda serinliyor. Özellikle hafta sonları birçok ziyaretçi, vadide serin havada hem piknik yapıyor hem de şehrin stresinden bir nebze de olsa uzaklaşıyor. Gurs Vadisine şehir dışından da gelen vatandaşlar vadinin doğal güzelliğine hayran kalıyor.

Vadide işletmesi olan Sabri Aslan, Güneydoğu’nun, Mardin’in ve Kızıltepe çok sıcak olduğunu belirterek, 10 binlerce kişinin Gurs Vadisine akın ettiğini söyledi.

Sinop’tan Kızıltepe’ye gelen Şenay Bozdemir, Gurs Vadisini cennetten bir köşeye benzettiğini dile getirerek, "Sinoplu’yum, burayı çok beğendim. Hem serin, hem de aileler çocuklarıyla çok güzel konaklıyor. Gelsinler görsünler, Mardin’e gelsinler. Medeniyetler toprağı diyoruz. Özellikle gençlerimiz gelsin görsün. Cennet olduğunu bilsinler. İnsanların ne kadar sıcak kanlı olduğunu, birbirine ne kadar yardım ettiğini, sevecen olduklarını gelip görsünler" dedi.

Ailesiyle birlikte vadiye gelen Mustafa Güneş, vadinin çok güzel olduğunu aktararak, balık tuttuklarını ifade etti.