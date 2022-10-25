Mardin’in merkez Artuklu ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Sürücü son anda kendini dışarı atarken, araç kullanılmaz hale geldi.

Mardin’in merkez Artuklu ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Sürücü son anda kendini dışarı atarken, araç kullanılmaz hale geldi.

Olay, akşam saatlerinde Türkmen Deresi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe istikametinden Mardin istikametine doğru seyir halinde olan sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen otomobilden bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü otomobilini yol kenarına çekerek kendisini dışarı atarken yangın kısa sürede tüm aracı sardı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtaki yangın söndürüldü.

Polis ekipleri, güvenlik amaçlı olarak yolu trafiğe kapatırken soğutma çalışmasının yapılarak kullanılmaz hale gelen otomobilin kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı. Otomobilin alev aldığı anlar ve itfaiyenin müdahalesi vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.