Gara Şehidi Şehit Polis Memuru Vedat Kaya’nın ailesinin isteği üzerine başlanılan 24 bin metrekare alan üzerine yapılan ‘Şehit Vedat Kaya Parkı’nda sona gelindi.

Gara Şehidi Şehit Polis Memuru Vedat Kaya’nın ailesinin isteği üzerine başlanılan 24 bin metrekare alan üzerine yapılan ‘Şehit Vedat Kaya Parkı’nda sona gelindi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, terör örgütü PKK tarafından Gara’da haince şehit edilen Polis Memuru Vedat Kaya’nın aziz hatırasını yaşatmak için yapılan ‘Şehit Vedat Kaya Parkı’nda sona gelindi. Şehidin ailesinin de isteği üzere Nur Mahallesinde bulunan, 24 dönüm alan üzerinde yapımı devam eden Şehit Vedat Kaya Parkı, yüzde 90 seviyelerine ulaştı. Şu ana kadar 300 çocuğun bir arada oynayabileceği kentin en büyük çocuk oyun alanı yapıldı. Oturma, dinlenme mekanları, koşu parkuru, spor aletleri, yürüyüş yolu, kentsel donatılar montajı yapılırken yeşil alan çalışmaları devam ediyor. 300 tonluk su deposu kuyusu ile birlikte yapıldı. İstinat duvarları tamamlandı. Şehit Vedat Kaya’nın ismini taşıyan bir çeşme de parkın ortasında yer alacak. Parkta ihtiyaç duyulacak elektrik enerjisi güneş panellerinden karşılanacak.