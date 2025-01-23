Mardin Büyükşehir Belediyesi, alternatif tarım ürünlerini yaygınlaştırmak ve çiftçilere yeni gelir kaynakları sağlamak amacıyla sahlep fideleri dağıttı.

Bölgedeki tarımsal faaliyetlere alternatif oluşturmak ve katma değeri yüksek tarım ürünlerinin üretimini artırmak amacıyla Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, çiftçilere sahlep bitkisi fidelerinin dağıtımını gerçekleştirdi. Artuklu ve Savur ilçelerinde, farklı alanlarda deneme amaçlı sahlep bitkisi fideleri toprakla buluşturuldu.

Projenin amacı, bölgede tarımsal faaliyetlere alternatif, yüksek gelir sağlayan ürünlerin desteklenmesi ve yeni tarım arazilerinin kazandırılmasıdır. Ayrıca, gıda ve ilaç sanayisinde önemli bir yere sahip olan sahlep bitkisinin Mardin’de tanıtılması ve çiftçilere kazanç sağlayan bir ürün olarak benimsetilmesi hedefleniyor.

Belediye, küçük alanlarda bile yüksek ekonomik getirisi olan sahlep bitkisini üreticilere kazandırarak ekonomik anlamda katkı sunmayı ve bölgede alternatif tarım ürünlerini yaygınlaştırmayı hedefliyor.