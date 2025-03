Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun’un himayelerinde merkez ve 10 ilçede düzenlenecek olan Ramazan etkinlikleri, Kızıltepe ilçesinde bin 500 kişinin katıldığı iftar programı ile başladı.

Kızıltepe ilçesinde düzenlenen iftar yemeğine Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Mardin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcısı Soner Hiçdurmaz, Mardin İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, İl Vali Yardımcısı Mehmet Naim Akgül, Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, kanaat önderleri, muhtarlar, siyasi parti ve STK başkanları ile bin 500 vatandaş katıldı.

Diller ve Dinler Korosu konseri ile başlayan programda konuşan Vali Akkoyun, Ramazan ayı dolayısıyla bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti. Ramazan ayının manevi ikliminde aynı sofranın etrafında bir araya gelerek birlik ve beraberliği pekiştirmenin huzurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Akkoyun, yüz yıllardır kardeşlik hukuku ile birlikte yaşamanın en güzel örneği olan Mardin’de gönül birlikteliği kurdukları kardeşlik sofrasında bir araya gelerek kenetlendiklerini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 20 yılda eğitimden sağlığa, tarımdan turizme, kültürden sosyal hizmetlere her alanda önemli değişim ve dönüşümler yaşandığını söyleyen Vali Akkoyun, "Devletimizin sağlam iradesi ve aziz milletimizin tam desteğiyle sağlanan huzur ortamı birçok güzel gelişmeye zemin hazırlamıştır. Hamdolsun ki ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi Mardin’imizde de aynı iklim hâkim. Kadim şehrimizin artık her köşesinde huzur var, güven var, istikrar var. Bizim derdimiz, insanımızın yaşadığı yerde mutlu olması, huzur ve güven içerisinde geleceğe bakabilmesidir. Bu şuurla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kamu hizmetlerinin planlamasında ve uygulanmasında Mardinli hemşehrilerimizi merkeze alan bir anlayışla hızlı ve kaliteli bir kamu hizmeti modeli ön görüyoruz ve bunun için çalışıyoruz. Devletimiz, siz kıymetli hemşehrilerimizin ihtiyaç anlarında her daim sizlerin yanındadır ve yanında olmaya da devam edecektir. Bizler gönüllerinizden gelen bir ’Allah razı olsun’ kelimesine talibiz. Devletimiz milletinin emrindedir ve emrinde olmaya da devam edecektir" dedi.

"Yeter ki sizler birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi muhafaza edip huzurun, barışın ve kardeşliğin yanında olmaya devam edin" diyen Vali Akkoyun, "Yıllardır bu kadim topraklarda devletimizin, bayrağımızın ve ezanımızın yanında sağlam bir duruş gösterdiğiniz için, tarafınızı huzur, güven ve istikrardan yana seçtiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlerle birlik, beraberlik, kardeşlik bayrağını taşıyıp gelecek nesillere güvenle teslim edeceğiz inşallah. Bu güzel topraklarda ezanımızın, bayrağımızın, kardeşliğimizin, birliğimizin daim olması için hep birlikte çalışmaya, omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Belediyenin Ramazan etkinlikleri hakkında bilgi veren Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Fatih Eroğlu, Kızıltepe, Derik, Mazıdağı, Ömerli, Midyat, Dargeçit, Savur, Yeşilli ve Nusaybin ilçeleri ile kent merkezinde Ramazan ayı boyunca etkinlikler düzenleneceğini söyledi.